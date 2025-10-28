Шойгу заявил, что атаки БПЛА не влияют на ситуацию с топливом в России

Сергей Шойгу (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Украинские беспилотники наносят определенный урон российским объектам, признал секретарь Совбеза Сергей Шойгу, но эти атаки не смогут привести к проблемам с топливом или отоплением. Его цитирует «РИА Новости».

«Серьезного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, с уборочной кампанией, отопительным сезоном они не несут и не могут нести», — сказал Шойгу на совещании по защите критически важных объектов в Приволжском федеральном округе.

Он отметил, что российские нефтегазовые компании принимают все возможные меры для защиты своих объектов, а повреждения «достаточно оперативно ликвидируются». Кроме того, по его словам, Росгвардия и ФСБ реализуют комплекс мероприятий по защите критической инфраструктуры.

Также секретарь Совбеза заявил, что менее 1% запущенных по инфраструктуре России дронов ВСУ долетают до цели.

В начале октября президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба заявил, что ВСУ пытаются наносить удары по «абсолютно мирным объектам» в России с целью демонстрации успехов странам, поддерживающим Украину. «Это ему [Киеву] не поможет. А наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической», — сказал глава государства.