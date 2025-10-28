 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Шойгу заявил, что атаки БПЛА не влияют на ситуацию с топливом в России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Украинские беспилотники наносят определенный урон российским объектам, признал секретарь Совбеза Сергей Шойгу, но эти атаки не смогут привести к проблемам с топливом или отоплением. Его цитирует «РИА Новости».

«Серьезного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, с уборочной кампанией, отопительным сезоном они не несут и не могут нести», — сказал Шойгу на совещании по защите критически важных объектов в Приволжском федеральном округе.

Он отметил, что российские нефтегазовые компании принимают все возможные меры для защиты своих объектов, а повреждения «достаточно оперативно ликвидируются». Кроме того, по его словам, Росгвардия и ФСБ реализуют комплекс мероприятий по защите критической инфраструктуры.

Также секретарь Совбеза заявил, что менее 1% запущенных по инфраструктуре России дронов ВСУ долетают до цели.

В начале октября президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба заявил, что ВСУ пытаются наносить удары по «абсолютно мирным объектам» в России с целью демонстрации успехов странам, поддерживающим Украину. «Это ему [Киеву] не поможет. А наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической», — сказал глава государства.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Сергей Шойгу Военная операция на Украине дроны БПЛА
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Шойгу назвал долю долетающих до российской инфраструктуры дронов ВСУ
Политика
Путин поддержал идею добровольческих отрядов для защиты опасных объектов
Политика
Лавров связал признание независимости Украины с режимом в ней
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Как вертикальная интеграция помогает финтеху снижать издержки РБК Компании, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Сын звезды «Интернов» проиграл апелляцию на срок за дропперство Общество, 17:27
«Яндекс» обсудит с вендорами расширение функций «Алисы» на смартфонах Технологии и медиа, 17:25
Бывшего замначальника тыла Росгвардии осудили на 9 лет за взятку Общество, 17:19
Лукашенко заявил, что «всегда спорит» с Лавровым при встрече Политика, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Эксперты заявили о восстановлении спроса на вторичное жилье в России Недвижимость, 17:14
Bloomberg рассказал о разрушительном воздействии ИИ на мировую экономику Общество, 17:14
Ротация против текучки: как в «Додо Пицце» удерживают сотрудников Образование, 17:10
Госдума одобрила закон об освобождении от платы за капремонт Недвижимость, 17:08
Экс-главу «Укрэнерго» задержали по подозрению в мошенничестве Политика, 17:03
Появилась третья в мире публичная компания с капитализацией свыше $4 трлн Бизнес, 17:00
В МВД сообщили об опьянении водителя, сбившего на Урале трех детей Общество, 17:00