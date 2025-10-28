Шойгу назвал долю долетающих до российской инфраструктуры дронов ВСУ
Российские силы ПВО сбивают более 99% украинских дронов, запущенных по российской критической инфраструктуре, заявил на выездном совещании в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По его словам, своих целей достигают менее 1% из них.
«Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетают», — сказал Шойгу журналистам (цитата по ТАСС).
Секретарь Совбеза отметил, что российские нефтяные и газовые компании принимают максимальные меры для защиты своих объектов, включая меры инженерного характера и работу мобильных огневых групп, которые занимаются поражением летающих объектов.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба заявил, что ВСУ пытаются наносить удары по «абсолютно мирным объектам» в России для демонстрации успехов странам, поддерживающим Киев.
В начале сентября Путин говорил, что Россия не станет терпеть регулярные удары ВСУ по энергетической инфраструктуре и будет серьезно отвечать на них.
