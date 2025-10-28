 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп в 18-й раз остался доволен своей фотографией на обложке Time

Time
Time

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравилась фотография на новой обложке ноябрьского выпуска журнала Time с его портретом. Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса в Токио.

«Меня поместили на обложку журнала Time. Хорошая фотография, спасибо за это. Я был на обложке около 50 раз, понравились мне только 17, теперь будет 18», — сказал Трамп.

В середине октября журнал Time опубликовал обложку ноябрьского выпуска, посвященную состоявшемуся под руководством Вашингтона перемирию Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. На нее журнал поместил фото Трампа, сделанное снизу вверх.

Трамп назвал свою фотографию на обложке Time худшей за всю историю
Общество
Фото:TIME / X

На следующий день президент США раскритиковал выбранную фотографию, назвав ее «суперплохой» и «худшей за все время». По словам Трампа, на изображении у него «исчезли волосы», а на макушке появилось «нечто, похожее на плавающую корону, только очень маленькую».

27 октября журнал сменил обложку ноябрьского выпуска. Теперь на нее поместили фотографию президента, сделанную в Овальном кабинете Белого дома. На изображении Трамп сидит анфас, сложив руки под подбородком.

Кроме того, журнал сменил подзаголовок: вместо надписи «Его триумф» теперь написано «Мир Трампа».

