Трамп назвал свою фотографию на обложке Time худшей за всю историю

Фото: TIME / X

Фотография президента США Дональда Трампа на обложке американского журнала Time, возможно, является «худшей за все время», заявил американский лидер в соцсети TruthSocial.

«Журнал Time написал обо мне относительно хорошую статью, но фотография, возможно, является худшей за все время. У меня «исчезли» волосы, а на макушке появилось нечто, похожее на плавающую корону, только очень маленькую», — написал глава государства.

По его словам, фотография является «суперплохой» и ее следовало бы отозвать.

Накануне Time посвятили обложку заключенному под руководством Вашингтона перемирию Израиля с палестинской группировкой ХАМАС и поместил на нее фотографию Трампа.

На обложку также вынесены заголовки трех статей об урегулировании войны в секторе Газа. Первый набран наиболее крупным шрифтом: «Его триумф». Два остальных — «Лидер, в котором нуждался Израиль» и «Как Газа исцеляется».

В Египте 13 октября состоялся мирный саммит, на котором было подписано соглашение о прекращении войны в секторе Газа. В качестве посредников выступили Трамп, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.