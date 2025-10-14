 Перейти к основному контенту
Общество
0

Трамп назвал свою фотографию на обложке Time худшей за всю историю

Фото: TIME / X
Фото: TIME / X

Фотография президента США Дональда Трампа на обложке американского журнала Time, возможно, является «худшей за все время», заявил американский лидер в соцсети TruthSocial.

«Журнал Time написал обо мне относительно хорошую статью, но фотография, возможно, является худшей за все время. У меня «исчезли» волосы, а на макушке появилось нечто, похожее на плавающую корону, только очень маленькую», — написал глава государства.

По его словам, фотография является «суперплохой» и ее следовало бы отозвать.

Time поместил на обложку сделку Трампа по Газе с заголовком «Его триумф»
Политика
Фото:Time / X

Накануне Time посвятили обложку заключенному под руководством Вашингтона перемирию Израиля с палестинской группировкой ХАМАС и поместил на нее фотографию Трампа.

На обложку также вынесены заголовки трех статей об урегулировании войны в секторе Газа. Первый набран наиболее крупным шрифтом: «Его триумф». Два остальных — «Лидер, в котором нуждался Израиль» и «Как Газа исцеляется».

В Египте 13 октября состоялся мирный саммит, на котором было подписано соглашение о прекращении войны в секторе Газа. В качестве посредников выступили Трамп, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Time обложка США критика
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
