Журнал Time после критики сменил обложку с портретом Трампа

Фото: Time

Американский журнал Time изменил обложку ноябрьского выпуска с фотографией президента США Дональда Трампа после того, как республиканец раскритиковал первоначальный вариант.

Изначально на обложке был размещен снимок, где Трамп смотрит вверх. Его заменили на фотографию, сделанную в Овальном кабинете Белого дома, где президент сидит анфас, сложив руки под подбородком. Изменился и подзаголовок: вместо надписи «Его триумф» теперь написано «Мир Трампа».

Первый вариант обложки Трамп оценил словами, что его фотография в журнале, возможно, является «худшей за все время». «У меня «исчезли» волосы, а на макушке появилось нечто, похожее на плавающую корону, только очень маленькую», — отметил он, а также добавил, что снимок следовало бы отозвать.

Республиканец, однако, назвал статью, которую авторы журнала написали о нем, относительно хорошей. Сама обложка посвящена заключенному под руководством Вашингтона перемирию Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.