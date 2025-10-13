Time поместил на обложку сделку Трампа по Газе с заголовком «Его триумф»

Фото: Time / X

Американская газета Time поместила на обложку нового номера фотографию президента США Дональда Трампа, ее посвятили заключенному под руководством Вашингтона перемирию Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. Обложка опубликована в аккаунте издания в X.

«Оставшиеся в живых израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, были освобождены в рамках первой фазы мирного плана Дональда Трампа, вместе с освобождением палестинских заключенных. Эта сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока», — сказано в сообщении.

На обложку также вынесены заголовки трех статей об урегулировании войны в секторе Газа. Первый набран наиболее крупным шрифтом: «Его триумф». Два остальных — «Лидер, в котором нуждался Израиль» и «Как Газа исцеляется».

В Египте 13 октября состоялся мирный саммит, на котором было подписано соглашение о прекращении войны в секторе Газа. В качестве посредников выступили Трамп, президенты Египта и Турции Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

«Это больше, чем просто конец войны в Газе — с Божьей помощью, это будет новое начало для всего Ближнего Востока. С этого момента мы можем построить регион, который будет сильным, стабильным, процветающим и единым в своем окончательном и бесповоротном отказе от пути террора», — сказал Трамп.

Содержание документа не раскрывается. По словам президента США, в соглашении детально «изложено множество правил, положений и других аспектов» касательно урегулирования. В прошлом месяце республиканец представил собственный план достижения мира, он содержал 20 пунктов, некоторых из которых начали выполняться: ХАМАС отпустил израильских заложников, а Израиль — палестинских заключенных.