Путин поинтересовался у главы ЯНАО, тает ли вечная мерзлота

Дмитрий Артюхов и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым и начал ее с вопроса о климате, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Как дела, Дмитрий Андреевич? Вечная мерзлота тает?» — поинтересовался глава государства.

В ответ Артюхов заявил, что ситуация «меняется» и требует особого подхода. «Наверное, не такая острая, чтобы прямо была главной темой, но требует очень серьезного отношения», — пояснил губернатор.

По данным Центробанка, большинство научных работ указывает на рост ущерба от изменения климата в северных регионах России — соответствующие риски оценивают в миллиарды долларов. Так, исследователи в одной из работ полагают, что потери для экономики от таяния мерзлоты могут достигнуть 5 трлн руб. к 2050 году. Исследование ученых из университета Южной Калифорнии показало, что таяние вечной мерзлоты в Арктике приводит к выбросу ртути, что может породить «гигантскую ртутную бомбу». По словам ученых, загрязнение токсичными металлами угрожает здоровью около 5 млн человек, живущих в Арктике.

Также Артюхов поблагодарил Путина за поддержание особого отношения к арктическим территориям и личное внимание к важным для региона вопросам.

Во время доклада губернатора Путин обратил внимание на качество питьевой воды в регионе. «Работаем», — ответил президенту губернатор.

«[Проблема] в первую очередь связана с небольшими поселками, в крупных городах, конечно, ситуация во многом решена», — пояснил Артюхов.