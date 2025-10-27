Путин освободил от должности начальника ликвидированного управления

Путин уволил Филатова с поста управления по приграничному сотрудничеству

Путин освободил главу управления президента России по приграничному сотрудничеству Филатова от должности. Ранее он постановил упразднить это подразделение

Алексей Филатов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Филатова от должности начальника управления президента России по приграничному сотрудничеству. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Филатова Алексея Евгеньевича от должности начальника управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству», — говорится в тексте указа.

В конце августа российский президент постановил упразднить два управления администрации президента: по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству.

Тем же указом он постановил создать управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Главой нового управления Путин назначил гендиректора компании «Росатом — Международная сеть» Вадима Титова.

Управление администрации президента по приграничному сотрудничеству было преобразовано из управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в 2018 году.

Основными задачами управления были обеспечение деятельности президента по вопросам приграничного сотрудничества на европейском направлении; координация деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций по вопросам, относящимся к ведению управления; а также информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента и главы его администрации по данным вопросам.

Филатов возглавлял управление с апреля 2019 года. До назначения на пост главы управления он несколько лет занимал пост главного советника, курировал отношения России с Южной Осетией. Он также был куратором ДНР и ЛНР на посту заместителя начальника управления по приграничному сотрудничеству.

20 октября Путин постановил освободить от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова.