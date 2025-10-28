Губернатор назвал причину блэкаута на Сахалине
Сбои в электроснабжении на Сахалине произошли из-за падения грозотросса на провода, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Оборвавшийся тросс соединял подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская», а в результате его падения сработали защиты, повлекшие разъединение энергосистемы, отметил глава региона.
Авария произошла около 7:40 утра по местному времени (23:40 мск), без света остались несколько городов на юге и в центре Сахалина.
По словам губернатора, на месте уже работают специалисты, а часть жителей уже получила электроэнергию.
