Губернатор назвал причину блэкаута на Сахалине

Сбои в электроснабжении на Сахалине произошли из-за падения грозотросса на провода, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

Оборвавшийся тросс соединял подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская», а в результате его падения сработали защиты, повлекшие разъединение энергосистемы, отметил глава региона.

Авария произошла около 7:40 утра по местному времени (23:40 мск), без света остались несколько городов на юге и в центре Сахалина.

По словам губернатора, на месте уже работают специалисты, а часть жителей уже получила электроэнергию.