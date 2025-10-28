Шойгу обвинил Запад в попытках диверсий на важных объектах России

Сергей Шойгу (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Западные спецслужбы пытаются проникать на важные российские объекты, чтобы совершить на них диверсии, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как подчеркнул секретарь Совбеза, «мы должны говорить не только о терактах с использованием взрывчатых веществ» и беспилотниках.

«Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий», — передает его ТАСС.

Шойгу отметил разнообразие источников таких угроз. По его словам, это могут быть как разведывательные иностранные службы, в первую очередь Украины, так и международные террористические организации и их пособники внутри страны.

Ранее Шойгу высказал мнение, что Запад стремится поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы эксплуатировать в своих интересах. По словам Шойгу, сегодня на Россию и ее общество оказывается агрессивное давление извне.

В середине октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Великобритании к атакам на российскую энергетическую инфраструктуру.

Материал дополняется