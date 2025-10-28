 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Шойгу обвинил Запад в попытках диверсий на важных объектах России

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Западные спецслужбы пытаются проникать на важные российские объекты, чтобы совершить на них диверсии, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как подчеркнул секретарь Совбеза, «мы должны говорить не только о терактах с использованием взрывчатых веществ» и беспилотниках.

«Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий», — передает его ТАСС.

Шойгу отметил разнообразие источников таких угроз. По его словам, это могут быть как разведывательные иностранные службы, в первую очередь Украины, так и международные террористические организации и их пособники внутри страны.

Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть Россию на десятки частей
Политика
Сергей Шойгу

Ранее Шойгу высказал мнение, что Запад стремится поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы эксплуатировать в своих интересах. По словам Шойгу, сегодня на Россию и ее общество оказывается агрессивное давление извне.

В середине октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Великобритании к атакам на российскую энергетическую инфраструктуру.

Материал дополняется

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Сергей Шойгу Запад диверсия Россия Совбез
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
В России предложили снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет
Общество
Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть Россию на десятки частей
Политика
В Ленобласти из-за возможной диверсии сошел с рельсов товарный поезд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Обновленный Voyah Dream начнут выпускать в России в 2026 году Авто, 12:57
Названы регионы-лидеры по продажам новых автомобилей в России Авто, 12:56
В Банке России призвали ввести регулирование обмена криптовалют Крипто, 12:56
Лукашенко обвинил Запад в бандитизме из-за планов по российским активам Политика, 12:56
Зеленский заявил о необходимости поддержки от ЕС еще на два-три года Политика, 12:51
Hongqi задумался о локализации производства в России Авто, 12:50
«Парадный вход» не для стартапов: как выйти на гигантов в КитаеПодписка на РБК, 12:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сийярто рассказал, что вынесла Венгрия за 40 лет в советском блоке Политика, 12:42
Песков назвал препятствие для продолжения переговоров с Украиной Политика, 12:36
ABC узнал, что Пи Дидди может выйти на свободу раньше срока Общество, 12:36
Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Одд Мартинсен Спорт, 12:34
Эстония запустила в работу радар у границы с Россией Политика, 12:31
Росфинмониторинг блокирует личные карты. Опасность для ИП и самозанятыхПодписка на РБК, 12:29
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:28