Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров заявил о готовности Путина принять концепцию США по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Москва готова принять концепцию США по урегулированию на Украине, о чем сообщила на саммите в Анкоридже, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

«Президент России Владимир Путин [на Аляске] подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной [спецпосланником президента США Стивом] Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: «Верно ли это? Так ли это?» Все было подтверждено», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, после этого президент Путин заявил, что «Россия готова принять их (США. — РБК) концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе». Прямого ответа не последовало, сказал дипломат.

Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения и обсудить итоги переговоров с союзниками, добавил Лавров.

Встречаясь 24 сентября в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио, Лавров напомнил ему о позиции России на Аляске. Тот, по его словам, ответил: «Да, мы все еще рассматриваем, мы стараемся, мы заинтересованы».

По словам Лаврова, США находятся «под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских ястребов, [президента Украины Владимира] Зеленского» и тех, кто не хочет видеть взаимодействия России и США по любым направлениям.

Дмитриев рассказал, что Россия передала США на переговорах
Политика

Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске, в Анкоридже, где два лидера обсудили урегулирование украинского конфликта. Во время телефонного звонка 16 октября они договорились провести вторую встречу в Будапеште, точная дата названа не была.

Позже, 23 октября, Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока нет предпосылок для саммита Путина и Трампа. Он отметил, что Киев под давлением Европейского союза не стремится к переговорному процессу, поэтому возникает «пауза».

«А в условиях паузы, конечно, ну, скажем, Трамп понимает, что пока нету никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном урегулировании», — подчеркнул Песков.

