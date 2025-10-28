ВСУ дважды пытались деблокировать окруженные в районе Купянска части

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные предотвратили две попытки деблокирования окруженной у города Купянск группировки ВСУ со стороны населенного пункта Нечволодовка в Харьковской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке в телеграм-канале.

В районе населенного пункта уничтожили до 50 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и четыре пикапа, уточнило военное ведомство.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 октября доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия завершила окружение частей ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. Еще одна группировка украинских военных попала в окружение в Купянске Харьковской области.

Накануне Минобороны сообщило о поражении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, используемых Украиной для перевозок военной техники в зону боевых действий на Донбассе.

Удары по объектам нанесли авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Российские войска поразили военный аэродром, места запуска БПЛА и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.