Минобороны сообщило об ударах по системе военных перевозок на Украине
Министерство обороны России сообщило о поражении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, используемых Украиной для перевозок военной техники в зону боевых действий на Донбассе. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства.
Удары по объектам нанесли авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Российские войска поразили военный аэродром, места запуска БПЛА и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Накануне, 26 октября, Минобороны отчиталось об ударах по украинским энергетическим объектам и составу, перевозящему оружие в зону боевых действий. За день до этого, 25 октября, российские войска также поразили предприятия ВПК Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу. В Минобороны назвали удары ответом на атаки Киева на гражданские объекты в России.
