 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударах по системе военных перевозок на Украине

Минобороны сообщило об ударах по системе перевозок украинской техники на Донбасс
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Министерство обороны России сообщило о поражении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, используемых Украиной для перевозок военной техники в зону боевых действий на Донбассе. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства.

Удары по объектам нанесли авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Российские войска поразили военный аэродром, места запуска БПЛА и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ВПК и энергетики Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне, 26 октября, Минобороны отчиталось об ударах по украинским энергетическим объектам и составу, перевозящему оружие в зону боевых действий. За день до этого, 25 октября, российские войска также поразили предприятия ВПК Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу. В Минобороны назвали удары ответом на атаки Киева на гражданские объекты в России.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Минобороны энергетика Донбасс
Материалы по теме
ВС ударили по энергообъектам Украины и составу для доставки оружия
Политика
Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ВПК и энергетики Украины
Политика
Минобороны сообщило о поражении предприятий ВПК Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Рябков заявил об отсутствии ответа от США по возобновлению авиасообщения Политика, 13:54
ВС рассмотрит признание террористическим «Съезда народных депутатов» Политика, 13:51
Уволенный из клуба Овечкина тренер заявил о своей невиновности Спорт, 13:45
Telegram запустил торги токенизированными американскими акциями Инвестиции, 13:43
Партия Милея одержала победу на выборах вопреки опросам Политика, 13:43
От Солнцестояния до аниме: роли «самого красивого мальчика XX века» Общество, 13:42
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 13:41
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
У российской туристки изъяли чучело сиамского крокодила Общество, 13:39
Токаев перед визитом в Москву обсудил с Путиным вопросы «повестки дня» Политика, 13:36
Число переуступок квартир в новостройках Москвы резко снизилось Недвижимость, 13:34
В Госдуму внесли проект обращения к ООН о снятии блокады с Кубы Политика, 13:33
Видеохостинг Rumble объявил о запуске донатов в криптовалюте Крипто, 13:31
Литва планирует закрыть границу с Белоруссией из-за аэростатов Политика, 13:30
Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки с февраля Экономика, 13:24