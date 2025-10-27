Минобороны сообщило об ударах по системе военных перевозок на Украине

Минобороны сообщило об ударах по системе перевозок украинской техники на Донбасс

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Министерство обороны России сообщило о поражении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, используемых Украиной для перевозок военной техники в зону боевых действий на Донбассе. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства.

Удары по объектам нанесли авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Российские войска поразили военный аэродром, места запуска БПЛА и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне, 26 октября, Минобороны отчиталось об ударах по украинским энергетическим объектам и составу, перевозящему оружие в зону боевых действий. За день до этого, 25 октября, российские войска также поразили предприятия ВПК Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу. В Минобороны назвали удары ответом на атаки Киева на гражданские объекты в России.