Большая часть Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что в городе идут «ожесточенные бои». В Красноармейске, по словам Пушилина, находятся около 5 тыс. украинских военнослужащих без снабжения.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. По словам Герасимова, всего в кольце в районе Красноармейска и Димитрова находятся 31 батальон ВСУ.

Путин в ответ заявил, что заблокированный противник будет пытаться деблокировать свои группировки как извне, так и изнутри. Он пояснил, что эти попытки будут включать как прямые действия, так и операции в ближайших районах с целью создания условий для прорыва блокады.