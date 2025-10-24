Минобороны сообщило о взятии Дроновки в ДНР

Министру обороны доложили о взятии села к северу от города Северска

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Южная группировка войск заняла населенный пункт Дроновка в ДНР, сообщил командующий группировки генерал-полковник Александр Санчик министру обороны Андрею Белоусову.

«Министр обороны РФ поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении населенного пункта Дроновка», — сказано в сообщении.

Дроновка находится на южном берегу реки Северский Донец в нескольких километрах от города Северска. Ранее Минобороны сообщало о занятии позиций к востоку и югу от Северска, который до административной реформы на Украине был городом районного значения, а позже включен в Бахмутский район.

Также рядом с Дроновкой находится железнодорожный мост через Северский Донец на линии Артемовск — Красный Лиман.

В ходе поездки Белоусова на передовой пункт управления одного из соединений группировки «Юг» ему также было доложено о применении на переднем крае мотоциклов, квадроциклов, багги, самоходных транспортеров переднего края, а также наземных робототехнических комплексов.