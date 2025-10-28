 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил о способности США выиграть любую войну

Дональд Трамп выступает перед военнослужащими на борту военного корабля ВМС США &laquo;Джордж Вашингтон&raquo; в Йокосуке, Япония, 28 октября 2025 года
Дональд Трамп выступает перед военнослужащими на борту военного корабля ВМС США «Джордж Вашингтон» в Йокосуке, Япония, 28 октября 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Если США придется участвовать в войне, то они с легкостью ее выиграют, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на атомном авианосце ВМС США «Джордж Вашингтон» в Японии. Трансляцию вел канал CNBC.

«Отныне, если мы участвуем в войне — мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим [в войну], мы <...> разбомбим страны», — сказал Трамп, добавив, что, «конечно, лучше не участвовать в войнах.

По его словам, так говорить «неполиткорректно», но отныне во всех вопросах, касающихся безопасности, США не будут политкорректными».

Трамп ранее заявил, что США не нужно вступать в гонку вооружений с Россией, поскольку «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка находится у берегов России. Так он отреагировал на испытания российской крылатой ракеты «Буревестник».

Экс-глава штаба Пентагона заявил о «шаге до войны с Китаем»
Политика
Фото:Joeal Calupitan / AP / ТАСС

После возвращения в Белый дом в начале 2025 года Трамп заявлял, что закончил «семь войн». К ним Белый дом относит конфликты — причем не всегда военные — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и ДР Конго, Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном.

