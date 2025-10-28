МИД Германии назвал будущую зиму для Украины решающей

Йохан Вадефюль (Фото: Thomas Samson / Reuters)

Предстоящая зима будет иметь для Украины важное значение, заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефюль по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает портал Br.de.

Глава немецкого МИДа призвал западных партнеров оказать Киеву максимальную поддержку.

«Эта зима имеет решающее значение. Украина должна сохранить способность обороняться», — сказал Вадефюль. По его словам, Киев может рассчитывать на помощь Германии.

На встрече лидеров стран «коалиции желающих» в Лондоне 24 октября также звучали призывы мобилизовать «все силы, чтобы Украина смогла пережить эту зиму», отмечает издание.

New York Times пишет, что «энергетическая битва» станет самым активным фронтом на Украине в ближайшие месяцы.

С начала октября по всей стране происходят перебои в электроснабжении из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. По данным газеты, несколько украинских городов отложили включение централизованного отопления в жилых домах, чтобы справиться с нехваткой газа в связи с выведенными из строя газовыми объектами.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что правительство собирается нарастить импорт газа на треть от запланированного ранее объема. Ранее весь импорт на 2025 год планировали на уровне 4,6 млрд куб. м.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.