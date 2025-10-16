 Перейти к основному контенту
«УП» сообщила о рисках длительных отключений света на Украине зимой

Украинцы этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества, предупредило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в энергоотрасли.

«Эта зима точно будет дефицитной. Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий «4х2»: четыре часа без света, два — со светом», — сказал представитель одной из государственных энергетических компаний.

Наиболее сложная ситуация ожидается в прифронтовых и приграничных областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

Сийярто напомнил Украине, откуда у нее электроэнергия
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

«Укрэнерго», в свою очередь, сообщило, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой областях и части Черкасской области уже введены аварийные отключения. В ДТЭК заявили об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве и Киевской области. «Нафтогаз» призвал украинцев экономить «каждый кубометр» газа.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Накануне ведомство отчиталось о поражении объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий ВПК Украины. 16 октября удары нанесены по газовой энергетической инфраструктуре, сообщило ведомство.

