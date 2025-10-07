 Перейти к основному контенту
0

Украина решила на треть увеличить закупки газа за рубежом

Фото: Robert Nemeti / Getty Images
Фото: Robert Nemeti / Getty Images

Украина собирается нарастить импорт газа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Светлану Гринчук. По ее словам, поставки могут быть увеличены на треть от запланированного ранее объема.

Речь может идти о закупке дополнительно 1,5 млрд куб. м, посчитало издание. Оно напомнило, что ранее весь импорт на 2025 год планировали на уровне 4,6 млрд куб. м.

Правительство Украины уже обсудило с представителями G7 возможность увеличения ранее предоставленного для закупки газа кредита на $500 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и гранта от Европейского инвестбанка на €300 млн.

«Мы обсудили возможности расширения и этих кредитов под гарантии Еврокомиссии, и с некоторыми странами обсуждаем возможность предоставления помощи на грантовой основе для увеличения импорта газа», — сказала Гринчук.

Минобороны сообщило об ударе по ВПК и газовым объектам Украины
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

С начала октября на севере Украины происходят перебои в электроснабжении. Так 6 октября компания «Черниговоблэнерго» сообщила о выходе из строя одного из своих объектов в Черниговской области.

4 октября Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

