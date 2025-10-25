 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Telegraph отметил новую тактику «коалиции желающих» по Украине

The Telegraph: коалиция желающих решила прибегнуть к тактике давления на Россию
Военная операция на Украине
Война санкций

Страны-участники «коалиции желающих» переходят к новой тактике в отношении России, сообщила газета The Telegraph.

Встреча участников коалиции состоялась в Лондоне 24 октября, ее провел премьер-министр Великобритании Кир Стармер. «Председательствуя на заседании коалиции желающих в пятницу, премьер-министр изложил стратегию максимального давления, чтобы остановить военный конфликт и усадить [президента России] Владимира Путина за стол переговоров», — отметило издание.

По данным The Telegraph, Стармер на встрече призвал союзников предоставить Украине ракеты большой дальности.

Изменение риторики знаменует собой выбор «новой тактики коалиции, ранее созданной Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения мирного соглашения», отметило издание.

Однако, поскольку прекращение огня становится все менее вероятным по мнению коалиции, Стармер заявил, что «основное внимание следует уделить усмирению Путина», пишет газета.

Стармер похвалил Трампа за введение санкций против российских нефтяных компаний, схожие с теми, которые Великобритания приняла на прошлой неделе.

«Я думаю, очень важно, чтобы мы продолжали оказывать давление. Есть некоторые страны, которые, на мой взгляд, должны действовать гораздо быстрее в этом вопросе», — отметил премьер.

США 22 октября объявили о санкциях в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и других компаний, где двум указанным принадлежит 50% и более. США объяснили эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» еще раньше, 15 октября, ввела санкции Великобритания.

Трамп заявил, что Путин хочет завершить конфликт на Украине
Политика

Москва считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций» — уже выработан «определенный иммунитет».

Россия также осуждает западные поставки оружия Украине. По словам Пескова, ни одно вооружение, которое в перспективе может получить ВСУ, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий: «никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет».

Путин в 2024 году заявил, что применение Украиной западных вооружений большой дальности «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

