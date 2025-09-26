 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

В Lamoda пояснили, как мошенники крадут данные через маркетплейсы

Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники используют взлом аккаунтов клиентов интернет-магазинов как предлог для кражи кодов от других более защищенных систем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе маркетплейса Lamoda.

Представители Lamoda пояснили, что злоумышленники целенаправленно компрометируют учетные записи покупателей для выманивания SMS-кодов от других платформ, в частности — от портала «Госуслуги».

Типичный сценарий начинается с телефонного звонка от лица сотрудника известного сервиса. Преступники создают ощущение срочности, вынуждая жертву под предлогом «подтверждения операции» сообщить код подтверждения.

В МВД рассказали, в чем разница писем с «Госуслуг» и сообщений мошенников
Общество

Эффективность этой схемы основана на психологическом давлении и доверии к брендам. Взломанный аккаунт служит мошенникам инструментом шантажа, повышая вероятность того, что в следующий раз пользователь назовет код от более важного сервиса.

Ранее в киберполиции рассказали, как отличить письмо с «Госуслуг» от сообщения от кибермошенников. В ведомстве пояснили, что официальная информация приходит только на электронную почту или номер телефона, указанные в личном кабинете. В мессенджерах госведомства рассылок не делают, в отличие от злоумышленников.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
интернет-мошенники мошенники кража данных
Материалы по теме
Россиянам в приложения банков добавят спецкнопку против мошенников
Финансы
Мошенники начали представляться курьерами популярных онлайн-магазинов
Общество
В МВД назвали топ-7 схем мошенников на досках бесплатных объявлений
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Алиев озвучил новую причину обмеления Каспия Общество, 06:06
Bloomberg узнал, что Amazon выплатит $2,5 млрд по иску об обмане клиентов Технологии и медиа, 05:48
Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков дронов Политика, 05:36
Депутат рассказала о дополнительной отметке в российский паспорт Общество, 05:21
В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 05:15
Каждая третья успешная россиянка поддержала идею материнства без брака Общество, 05:00
Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме на западе Германии Общество, 04:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В МИД назвали темы встречи Лаврова и Гутерриша на полях Генассамблеи ООН Политика, 04:29
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям Политика, 04:09
«Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые рабочие профессии Бизнес, 04:02
ВС Южной Кореи открыли огонь по кораблю КНДР Политика, 03:53
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 03:31
Ученые в США задумались о нанесении ядерного удара по астероиду Общество, 03:24
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:13