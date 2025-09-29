Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2026 году

Минтруд: страховые пенсии проиндексируют в 2026 году на 7,6%

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Страховые пенсии в 2026 году проиндексируют 1 января, сообщили в Минтруде. Выплата вырастет сразу на 7,6%, этот показатель превысит инфляцию.

Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости с нового года увеличится до 27,1 тыс. руб. Повышение составит около 2 тыс. руб.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — пояснили в ведомстве.

Еще в июле премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что начиная с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год. Он также подчеркнул, что правительство возобновило индексацию страховой пенсии для работающих граждан.

1 августа Соцфонд провел работающим пенсионерам беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Прибавку к пенсии получили те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

Страховая пенсия состоит из суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. Стоимость пенсионного коэффициента меняется ежегодно, в 2025 году с учетом индексации по фактической инфляции она составляла 145,69 руб.

К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, которая не зависит от стажа. Фиксированная сумма индексируется, в 2025 году она может достигать 8907,7 руб.