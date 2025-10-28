Гитариста Stoptime доставили в отдел полиции после выхода из изолятора

Гитариста Stoptime доставили в отдел полиции сразу после выхода из изолятора

Гитариста петербургской уличной группы Stoptime Александра Орлова доставили в отдел полиции сразу после выхода из изолятора, в котором он отбыл 12 суток административного ареста по статье о нарушении общественного порядка. Об этом сообщает «Фонтанка». Эту информацию также подтвердили источники 78.ru.

Правоохранители встретили музыканта на выходе из спецприемника и увезли в полицейский участок, пишут издания. По данным «Фонтанки», там он должен пройти опрос, связанный с вокалисткой коллектива Дианой Логиновой (выступает под псевдомнимом Наоко).

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее на Логинову поступило два протокола о дискредитации армии, один из них суд вернул полиции для «устранения препятствий его рассмотрения». Первый протокол был составлен за исполнение песни певицы Елизаветы Гырдымовой (псевдоним — Монеточка, Минюст признал ее иноагентом) «Ты солдат», а второй — за исполнение песни «Светлая полоса» Ивана Алексеева (псевдоним Noize MC, Минюст также признал его иноагентом).

Саму вокалистку также арестовали за «организацию массового скопления граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка» — ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП.

Ранее, 13 октября коллектив Stoptime провел уличное выступление в центре Санкт-Петербурга. Спустя три дня суд назначил Логиновой 13 суток ареста. Аналогичное наказание получил барабанщик группы, гитариста же арестовали на 12 суток.

После серии задержаний музыкантов в нескольких российских городах прошли акции в их поддержку — в Санкт-Петербурге активисты разложили листовки у станций метро и вдоль набережных, а в Москве устроили одиночный пикет.