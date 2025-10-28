 Перейти к основному контенту
0

Гитариста Stoptime доставили в отдел полиции после выхода из изолятора

Гитариста Stoptime доставили в отдел полиции сразу после выхода из изолятора

Гитариста петербургской уличной группы Stoptime Александра Орлова доставили в отдел полиции сразу после выхода из изолятора, в котором он отбыл 12 суток административного ареста по статье о нарушении общественного порядка. Об этом сообщает «Фонтанка». Эту информацию также подтвердили источники 78.ru.

Правоохранители встретили музыканта на выходе из спецприемника и увезли в полицейский участок, пишут издания. По данным «Фонтанки», там он должен пройти опрос, связанный с вокалисткой коллектива Дианой Логиновой (выступает под псевдомнимом Наоко).

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее на Логинову поступило два протокола о дискредитации армии, один из них суд вернул полиции для «устранения препятствий его рассмотрения». Первый протокол был составлен за исполнение песни певицы Елизаветы Гырдымовой (псевдоним — Монеточка, Минюст признал ее иноагентом) «Ты солдат», а второй — за исполнение песни «Светлая полоса» Ивана Алексеева (псевдоним Noize MC, Минюст также признал его иноагентом).

Суд арестовал на 13 суток певицу Наоко, исполнявшую песни Noize MC
Политика
Диана Логинова (Наоко)

Саму вокалистку также арестовали за «организацию массового скопления граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка» — ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП.

Ранее, 13 октября коллектив Stoptime провел уличное выступление в центре Санкт-Петербурга. Спустя три дня суд назначил Логиновой 13 суток ареста. Аналогичное наказание получил барабанщик группы, гитариста же арестовали на 12 суток.

После серии задержаний музыкантов в нескольких российских городах прошли акции в их поддержку — в Санкт-Петербурге активисты разложили листовки у станций метро и вдоль набережных, а в Москве устроили одиночный пикет.

