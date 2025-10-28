Силы ПВО сбили 23 дрона за три часа

В период с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 23 беспилотника над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны.

Большинство дронов (14) перехватили над Брянской областью. Еще четыре сбили над Тульской областью, три — над Московским регионом и два — над Орловской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что два сбитых дрона летели в направлении столицы.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 193 дрона, 40 из них — над Московским регионом.