Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили 23 дрона за три часа

Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 23 беспилотника над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны.

Большинство дронов (14) перехватили над Брянской областью. Еще четыре сбили над Тульской областью, три  — над Московским регионом и два — над Орловской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что два сбитых дрона летели в направлении столицы.

ПВО уничтожила еще четыре летевших на Москву дрона
Политика
Москва

Минувшей ночью силы ПВО сбили 193 дрона, 40 из них — над Московским регионом.

