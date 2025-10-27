Омбудсмен предложила учесть в страховом стаже уход за ребенком до 3-х лет
Отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет необходимо учитывать в страховом стаже. Такое предложение выдвинула уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в докладе о деятельности за 2024 год, опубликованном сайте детского омбудсмена.
«Проработать вопрос о включении отпуска по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии», — говорится в перечне рекомендаций Львовой-Беловой.
Заняться этим вопросом она призвала правительство России.
Согласно федеральному закону «О страховых пенсиях», в страховом стаже учитывается период ухода одного из родителей за ребенком в возрасте до полутора лет. При этом пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за четырех детей.
В январе Минтруд разработал законопроект, в котором предложил учитывать в страховом стаже россиян все периоды отпуска по уходу за ребенком.
В своем докладе Львова-Белова также предложила наделить правом досрочного выхода на пенсию многодетных отцов. При этом в докладе не говорится, на сколько стоит снизить пенсионный возраст.
