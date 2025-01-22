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Общество ,  
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Минтруд предложил учитывать весь уход за ребенком в страховом стаже

Все периоды отпуска по уходу за ребенком будут учитываться в страховом пенсионном стаже в полном объеме, без ограничений. Такие предложения подготовил и вынес на общественное обсуждение Минтруд
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В страховом стаже россиян будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Такие положения содержатся в законопроекте, который подготовил и вынес на общественное обсуждение Минтруд.

Таким образом будет сниматься «ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет».

«По поручению Президента в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком», — сказал РБК министр труда Антон Котяков.

По словам Котякова, нововведения затронут также тех, кто уже вышел на пенсию. После принятия закона многодетные родители смогут попросить Социальный фонд пересчитать страховую пенсию.

Кроме того, в законопроекте предлагается расширить меры материальной поддержки многодетным матерям, которым присвоено звание «Мать-героиня» и установить им выплаты каждый месяц на уровне Героев труда. Сейчас после получения этого звания матери получают единовременно 1 млн руб. Героям труда в 2023 году была установлена ежемесячная выплата 61 566,28 руб.

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Общество
Фото:Олег Елков / ТАСС

В декабре 2024 года Минтруд рассмотрел предложение продлить программу материнского капитала до 2030 года. Заместитель министра Андрей Пудов заявил тогда, что вопрос о бессрочности программы должен решаться с учетом бюджетных параметров, так как на данный момент она имеет ограниченный срок действия.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году для поддержки семей и повышения рождаемости. В 2025 году сумма маткапитала была проиндексирована до 676 тыс. рублей. Законопроект о продлении программы до 2030 года был принят Госдумой в первом чтении 14 января.

Комитет Госдумы по защите семьи поддержал программу, назвав ее важным инструментом демографической политики страны.

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