Омбудсмен призвала приравнять зацепинг к экстремистскому движению

Зацепинг нужно приравнять к экстремистскому движению, заявила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

В интернете есть ресурсы, где детям под видом игр предлагают поучаствовать в зацепинге, пояснила Мишонова.

Как сказала омбудсмен, с начала 2025 года в Московской области зафиксировано 28 случаев зацепинга, 11 детей в возрасте от 11 до 17 лет погибли. Мишонова отметила, что дети продолжают заниматься зацепингом, хотя видят, как другие умирают или остаются инвалидами.

Зацепинг — проезд снаружи поездов: на крышах вагонов, площадках перед задней кабиной электропоездов либо на боковых сторонах составов.

Мишонова подчеркнула, что таких детей нужно ставить на учет и проводить с ними профилактические беседы. Им также нужно давать альтернативу — «заниматься более экстремальными видами спорта, чтобы секции были, которые помогали бы им выбрасывать адреналин».

Ранее в октябре суд в Москве запретил пять телеграм-каналов с призывами к подросткам заниматься зацепингом. По данным Симоновской межрайонной прокуратуры, каналы распространяли информацию, склоняющую несовершеннолетних к противоправным действиям — проезду на открытых частях транспортных средств в местах, не предназначенных для пассажиров. В документе говорилось, что каналы имели русское оформление и были рассчитаны на русскоязычную аудиторию.