Омбудсмен предложила досрочный выход на пенсию для многодетных отцов

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Многодетным отцам необходимо предоставить возможность досрочного выхода на пенсию. Такое предложение содержится в докладе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, опубликованном на сайте детского омбудсмена.

В документе говорится, что предложение выдвинуто с целью укрепления института семьи и популяризации многодетности.

Львова-Белова не назвала конкретные цифры, на сколько необходимо снизить пенсионный возраст для многодетных отцов.

Ранее в октябре глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выступил с аналогичным предложением. При этом депутат предложил предоставить льготу только тем отцам, которые воспитывают троих и более детей в одиночку. По его мнению, это справедливо, хотя и потребует дополнительных бюджетных средств.

Год назад, в октябре 2024 года, группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, по которому мужчинам, в одиночку воспитывающим троих, четверых, пятерых и более детей, будет позволено выходить на пенсию в 62, 61 и 55 лет соответственно.