 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Омбудсмен предложила досрочный выход на пенсию для многодетных отцов

Львова-Белова: многодетным отцам нужно дать право досрочного выхода на пенсию
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Многодетным отцам необходимо предоставить возможность досрочного выхода на пенсию. Такое предложение содержится в докладе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, опубликованном на сайте детского омбудсмена.

В документе говорится, что предложение выдвинуто с целью укрепления института семьи и популяризации многодетности.

Львова-Белова не назвала конкретные цифры, на сколько необходимо снизить пенсионный возраст для многодетных отцов.

В Госдуме выступили за право на досрочную пенсию для отцов-одиночек
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее в октябре глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выступил с аналогичным предложением. При этом депутат предложил предоставить льготу только тем отцам, которые воспитывают троих и более детей в одиночку. По его мнению, это справедливо, хотя и потребует дополнительных бюджетных средств.

Год назад, в октябре 2024 года, группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, по которому мужчинам, в одиночку воспитывающим троих, четверых, пятерых и более детей, будет позволено выходить на пенсию в 62, 61 и 55 лет соответственно.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Пенсия отец многодетные семьи Мария Львова-Белова отцы-одиночки
Мария Львова-Белова фото
Мария Львова-Белова
уполномоченный при президенте России по правам ребенка
25 октября 1984 года
Материалы по теме
В Госдуме выступили за право на досрочную пенсию для отцов-одиночек
Общество
Экономист назвал средний размер социальной пенсии в России
Финансы
Россиянам напомнили о досрочных выплатах пенсий и пособий в ноябре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Захарова описала встречу глав МИД России и КНДР словами «начали красиво» Политика, 12:26
Армия России заняла три села в Днепропетровской и Запорожской областях Политика, 12:25
Эль-Гуна-2025: какие фильмы взяли главные награды кинофестиваля Стиль, 12:22
«Послание Путина для всего Запада»: иноСМИ о запуске «Буревестника» Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 12:15
Гетеборгский синдром? Тест-драйв обновленного Volvo XC90 T8 Авто, 12:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Митрошина подала иск к адвокату из-за обмана с гражданством Вануату Общество, 12:14
Девелопер «Самолет» выпустит конвертируемые облигации объемом до ₽3 млрд Инвестиции, 12:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 12:09
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 12:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Трамп словами о подлодке около России ответил на вопрос о «Буревестнике» Политика, 12:02
Аудитория мессенджера Max достигла 50 млн пользователей Технологии и медиа, 12:01