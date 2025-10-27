 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков анонсировал встречу Путина и главы МИД КНДР в Кремле

Песков: президент Путин примет в Кремле главу МИД Северной Кореи Цой Сон Хи
Цой Сон Хи
Цой Сон Хи (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Президент России Владимир Путин примет в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи 27 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он добавил, что встреча запланирована на середину дня. На момент подготовки этого материала северокорейский дипломат проводила переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Песков отметил, что Путин 27 октября работает в Кремле и, помимо встречи с Цой Сон Хи, проведет ряд закрытых служебных встреч и совещаний.

Глава МИД КНДР прибыла в Москву 27 октября. Накануне Центральное телеграфное агентство Северной Кореи анонсировало визит дипломата в Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств этих стран.

Захарова описала встречу глав МИД России и КНДР словами «начали красиво»
Политика

Цой Сон Хи уже встретилась с Лавровым, последний подарил ей букет цветов, после чего дипломаты сделали совместное фото. Официальный представитель МИДа Мария Захарова описала старт переговоров словами «начали красиво».

Ранее, 24 октября, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба достигла пика. Он также подчеркнул, что боевое братство между двумя странами будет и дальше укрепляться.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин Кремль Дмитрий Песков КНДР МИД
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Захарова описала встречу глав МИД России и КНДР словами «начали красиво»
Политика
Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию
Политика
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Рябков заявил об отсутствии ответа от США по возобновлению авиасообщения Политика, 13:54
ВС рассмотрит признание террористическим «Съезда народных депутатов» Политика, 13:51
Уволенный из клуба Овечкина тренер заявил о своей невиновности Спорт, 13:45
Telegram запустил торги токенизированными американскими акциями Инвестиции, 13:43
Партия Милея одержала победу на выборах вопреки опросам Политика, 13:43
От Солнцестояния до аниме: роли «самого красивого мальчика XX века» Общество, 13:42
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 13:41
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
У российской туристки изъяли чучело сиамского крокодила Общество, 13:39
Токаев перед визитом в Москву обсудил с Путиным вопросы «повестки дня» Политика, 13:36
Число переуступок квартир в новостройках Москвы резко снизилось Недвижимость, 13:34
В Госдуму внесли проект обращения к ООН о снятии блокады с Кубы Политика, 13:33
Видеохостинг Rumble объявил о запуске донатов в криптовалюте Крипто, 13:31
Литва планирует закрыть границу с Белоруссией из-за аэростатов Политика, 13:30
Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки с февраля Экономика, 13:24