Песков анонсировал встречу Путина и главы МИД КНДР в Кремле

Цой Сон Хи (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Президент России Владимир Путин примет в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи 27 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он добавил, что встреча запланирована на середину дня. На момент подготовки этого материала северокорейский дипломат проводила переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Песков отметил, что Путин 27 октября работает в Кремле и, помимо встречи с Цой Сон Хи, проведет ряд закрытых служебных встреч и совещаний.

Глава МИД КНДР прибыла в Москву 27 октября. Накануне Центральное телеграфное агентство Северной Кореи анонсировало визит дипломата в Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств этих стран.

Цой Сон Хи уже встретилась с Лавровым, последний подарил ей букет цветов, после чего дипломаты сделали совместное фото. Официальный представитель МИДа Мария Захарова описала старт переговоров словами «начали красиво».

Ранее, 24 октября, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба достигла пика. Он также подчеркнул, что боевое братство между двумя странами будет и дальше укрепляться.