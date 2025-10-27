Финляндия запретила иностранцам и россиянам 11 сделок с недвижимостью

Фото: George Trumpeter / Shutterstock

Власти Финляндии не разрешили 11 сделок с недвижимостью в стране, среди заявителей были в том числе граждане России. Об этом сообщило министерство обороны республики.

«Министр обороны Антти Хяккянен принял 11 отрицательных решений по разрешениям на приобретение недвижимости покупателями из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ (Европейскую экономическую зону. — РБК)», — говорится в публикации ведомства.

Заявки подавали граждане России, Израиля, Казахстана и Киргизии. К качестве объяснения покупки они называли ведение бизнеса или лесного хозяйства, проживание и отдых. Объекты находятся в населенных пунктах на юго-востоке страны — Миккели, Пуумале, Тайпалсаари, Савонлинне, Коуволе, Париккале, а также на севере Финляндии в Торнио и Колари.

В Минобороны считают, что «недвижимость — это инструмент гибридного влияния», поэтому ведомство намерено предотвращать любые сделки, которые, по его оценке, «могут угрожать нашей национальной безопасности и безопасности поставок, а также, возможно, затруднить организацию обороны страны».

Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в силу в Финляндии 15 июля. Закон не затрагивает права граждан с двумя паспортами или финским ПМЖ. Сейчас в Финляндии около 3,5 тыс. объектов недвижимости, принадлежащих россиянам, сообщили в минобороны страны. Официальный представитель МИДа Мария Захарова отмечала, что новый финский закон носит дискриминационный характер.

В 2024-м сообщалось, что граждане России с большим дисконтом продают недвижимость в Финляндии. Массовые скидки объясняются тем, что санкции ЕС против Москвы из-за спецоперации на территории Украины, а также ограничения в выдаче виз делают для россиян содержание недвижимости в Финляндии «практически невозможным».

Сухопутная граница между Россией и Финляндией закрыта с 2023 года после кризиса с наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Хельсинки возложил вину на Москву. В свою очередь МИД России отверг эти обвинения. Сейчас все пропускные пункты между странами закрыты бессрочно, до особого уведомления.

Тем временем Финляндия начала строить 200-километровый забор на границе с Россией. Для ограждения использовали плотную сетку и колючую проволоку, а его высота составляет 4,5 м. Он уже стал местной достопримечательностью.