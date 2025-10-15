Bild рассказала о системе бункеров в Финляндии почти для всего населения
Финляндия, в отличие от других стран Европы, не отказалась от строительства бункеров во второй половине XX века и продолжает делать это сейчас, пишет немецкая газета Bild, корреспондент которой побывал в одном из таких укрытий. Издание пишет, что всего по стране их более 50,5 тыс.
Такое количество бункеров позволяет укрыться примерно 4,8 млн жителей страны — при том что все население составляет 5,6 млн. Bild отмечает, что в Хельсинки укрытий больше, чем проживающих в городе. Закон предусматривает необходимость убежища в любом здании площадью более 1,2 тыс. кв. м.
Бункер, который описывает газета, находится на глубине 20 м в Хельсинки и может вместить 6 тыс. человек. По словам инструктора по гражданской обороне и смотрителя убежища Томи Раска, укрытие выдержит и ядерный удар.
Объект в мирное время не простаивает: его территория используется под тренажерный зал, хоккейную, гандбольную и детскую игровую площадку и подземную парковку.
Финляндия не делает государственных запасов на случай чрезвычайных ситуаций, это возложено на самих финнов. Им следует принести в бункер иметь запас провизии на 72 часа, фонарики, батарейки, спальные мешки, лекарства, средства гигиены, йодные таблетки и т. д. Сигареты и алкоголь в бункере под запретом.
В бункеры при необходимости будут пускать не только жителей Финляндии, но и гостей страны.
Bild в статье сравнивает ситуацию с бункерами в Финляндии и Германии не в пользу последней. Газета напоминает, что из построенных в прошлом 2 тыс. бункеров осталось 579 примерно на 480 тыс. мест (0,5% населения ФРГ). На проблему с укрытиями газета обращала внимание еще в 2022 году.
В июле этого года глава немецкого Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Ральф Тислер призвал оборудовать под бомбоубежища туннели, станции метро, подземные гаражи, парковки и подвалы. Он отметил, что в Германии долго считали, что готовиться к войне не нужно, но ситуация изменилась.
