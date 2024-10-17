В Думе предложили многодетным отцам-одиночкам досрочно уходить на пенсию

Группа депутатов от ЛДПР внесет в нижнюю палату парламента законопроект о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы предложили мужчинам, которые в одиночку воспитывают трех, четырех, пять и более детей — выходить на пенсию в 62, 61 и 55 лет соответственно. Среди других требований — индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30, от 15 лет трудового стажа и уход за детьми в течение восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя.

Авторы пояснили, что в настоящее время правом выйти на пенсию раньше обладают только многодетные матери-одиночки.

Всероссийская перепись населения от 2021 года показала, что полных семей с детьми в стране лишь пятая часть — 20,7% от всех домохозяйств. Из всех семей с детьми на матерей-одиночек приходится 37,7%, на отцов-одиночек — 8,2%. Оба показателя выросли с начала века.