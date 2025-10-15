 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Госдуме выступили за право на досрочную пенсию для отцов-одиночек

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Многодетные отцы-одиночки в России должны иметь право на досрочный выход на пенсию, как и многодетные матери, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), передает ТАСС.

Нилов отметил, что такие предложения уже обсуждают, но они вызывают бурную дискуссию, поскольку роль мужчин и женщин в рождении и воспитании детей все воспринимают по-разному.

Нилов предложил компромисс: предоставить льготу только тем отцам, которые воспитывают троих и более детей в одиночку. По его мнению, это справедливо, хотя и потребует дополнительных бюджетных средств.

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В октябре 2024 года агентство сообщило, что группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, по которому мужчинам, в одиночку воспитывающие троих, четверых, пятерых и более детей будет позволено выходить на пенсию в 62, 61 и 55 лет соответственно. Среди других требований — индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30, от 15 лет трудового стажа и уход за детьми в течение восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя.

