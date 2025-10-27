Лула да Силва заявил о готовности быть посредником между Трампом и Мадуро

Лула да Силва (Фото: Ton Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов стать посредником в урегулировании напряженности между Венесуэлой и США, сообщил министр иностранных дел Бразилии Мауру Вьейра в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии, его выступление опубликовал YouTube-канал «О POVO».

«В прошлом с Венесуэлой мы всегда искали взаимоприемлемые и корректные решения для обеих стран, и Бразилия всегда будет готова внести свой вклад в содействие миру и взаимопониманию, что всегда было традицией Бразилии и будет таковой впредь», — сказал бразильский дипломат.

Ранее, 25 октября, президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к США с многократными призывами против войны и за мир на английском языке на фоне усиления военных операций США в регионе.

Заявления Мадуро прозвучали на фоне напряженности в отношениях США и Венесуэлы, в том числе в связи с проведением Вашингтоном операций по борьбе с наркотрафиком в Карибском море. Президент США Дональд Трамп неоднократно сообщал об ударах по судам, которые, по его словам, перевозили наркотики и следовали в США.

СNN со ссылкой на трех официальных лиц США 24 октября сообщил, что Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству кокаина и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. Также канал сообщил о приказе главы Пентагона Пита Хегсета перебросить в Карибский регион передовую авианосную ударную группу ВМС США.

24 октября Трамп пригрозил нанести по Венесуэле удары по суше с американских кораблей с целью прекращения потока наркотиков в США. Американский президент заявил: «Я думаю, мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну, понятно?»

Также Трамп подтвердил, что предоставил ЦРУ полномочия на проведение тайных операций против правительства Венесуэлы. В качестве одного из обоснований он указал на действия Каракаса, который, по его словам, насильно отправил в США своих заключенных и пациентов психиатрических клиник после требования Вашингтона об их возвращении.

Как сообщала The New York Times со ссылкой на аналитиков, целью операции США в Карибском море может быть отстранение Мадуро от власти. Вашингтон считает его нелегитимным лидером и обвиняет в руководстве преступными группировками и наркокартелями. За информацию о местонахождении Мадуро, по данным газеты, США назначили денежное вознаграждение.