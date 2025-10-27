 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лула да Силва заявил о готовности быть посредником между Трампом и Мадуро

Президент Бразилии заявил о готовности стать посредником между Венесуэлой и США
Лула да Силва
Лула да Силва (Фото: Ton Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов стать посредником в урегулировании напряженности между Венесуэлой и США, сообщил министр иностранных дел Бразилии Мауру Вьейра в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии, его выступление опубликовал YouTube-канал «О POVO».

«В прошлом с Венесуэлой мы всегда искали взаимоприемлемые и корректные решения для обеих стран, и Бразилия всегда будет готова внести свой вклад в содействие миру и взаимопониманию, что всегда было традицией Бразилии и будет таковой впредь», — сказал бразильский дипломат.

Ранее, 25 октября, президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к США с многократными призывами против войны и за мир на английском языке на фоне усиления военных операций США в регионе.

Заявления Мадуро прозвучали на фоне напряженности в отношениях США и Венесуэлы, в том числе в связи с проведением Вашингтоном операций по борьбе с наркотрафиком в Карибском море. Президент США Дональд Трамп неоднократно сообщал об ударах по судам, которые, по его словам, перевозили наркотики и следовали в США.

СNN со ссылкой на трех официальных лиц США 24 октября сообщил, что Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству кокаина и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. Также канал сообщил о приказе главы Пентагона Пита Хегсета перебросить в Карибский регион передовую авианосную ударную группу ВМС США.

Мадуро обратился к США со словами «нет войне» на английском языке
Политика

24 октября Трамп пригрозил нанести по Венесуэле удары по суше с американских кораблей с целью прекращения потока наркотиков в США. Американский президент заявил: «Я думаю, мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну, понятно?»

Также Трамп подтвердил, что предоставил ЦРУ полномочия на проведение тайных операций против правительства Венесуэлы. В качестве одного из обоснований он указал на действия Каракаса, который, по его словам, насильно отправил в США своих заключенных и пациентов психиатрических клиник после требования Вашингтона об их возвращении.

Как сообщала The New York Times со ссылкой на аналитиков, целью операции США в Карибском море может быть отстранение Мадуро от власти. Вашингтон считает его нелегитимным лидером и обвиняет в руководстве преступными группировками и наркокартелями. За информацию о местонахождении Мадуро, по данным газеты, США назначили денежное вознаграждение.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Лула да Силва Бразилия США Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Мадуро обратился к США со словами «нет войне» на английском языке
Политика
Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей
Политика
NYP сообщила о развернутых США вблизи Венесуэлы «Ночных сталкерах»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Захарова описала встречу глав МИД России и КНДР словами «начали красиво» Политика, 12:26
Армия России заняла три села в Днепропетровской и Запорожской областях Политика, 12:25
Эль-Гуна-2025: какие фильмы взяли главные награды кинофестиваля Стиль, 12:22
«Послание Путина для всего Запада»: иноСМИ о запуске «Буревестника» Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 12:15
Гетеборгский синдром? Тест-драйв обновленного Volvo XC90 T8 Авто, 12:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Митрошина подала иск к адвокату из-за обмана с гражданством Вануату Общество, 12:14
Девелопер «Самолет» выпустит конвертируемые облигации объемом до ₽3 млрд Инвестиции, 12:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 12:09
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 12:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Трамп словами о подлодке около России ответил на вопрос о «Буревестнике» Политика, 12:02
Аудитория мессенджера Max достигла 50 млн пользователей Технологии и медиа, 12:01