Нашли тела 13 погибших при взрыве на заводе под Челябинском
Число погибших при взрыве на заводе в Копейске Челябинской области выросло до 13, их тела найдены, сообщила пресс-служба правительства региона.
«По итогам сверки сформирован список жертв трагедии. В нем 23 сотрудника предприятия. 13 человек признаны погибшими, их тела найдены», — говорится в сообщении.
Пресс-служба добавила, что на месте взрыва разбирают завалы. По данным МЧС, поиск останков других погибших продолжается. После этого начнется их идентификация.
Правительство также сообщило, что четверо пострадавших продолжают лечение в стационарах областной клинической больницы и больницы города Копейска. Еще двоих пациентов перевели из ожогового центра Челябинской городской клинической больницы № 6 в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода для получения высококвалифицированной медицинской помощи. Остальные пострадавшие получают медицинскую помощь в амбулаторном режиме.
Вечером 22 октября на заводе произошло два взрыва. Предварительной причиной инцидента в Следственном комитете назвали нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
24 октября в регионе объявили день траура. Предприятие приняло решение о выплате семьям погибших по 10 млн руб., пострадавшим — от 1 млн до 2 млн руб., компенсация зависит от тяжести увечий.
