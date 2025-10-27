 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Нашли тела 13 погибших при взрыве на заводе под Челябинском

Правительство Челябинской области сформировало список жертв при взрыве на предприятии в Копейске из 23 сотрудников завода. На месте взрыва продолжают разбирать завалы, поиск останков продолжается
Фото: Александр Чирков / ТАСС
Фото: Александр Чирков / ТАСС

Число погибших при взрыве на заводе в Копейске Челябинской области выросло до 13, их тела найдены, сообщила пресс-служба правительства региона.

«По итогам сверки сформирован список жертв трагедии. В нем 23 сотрудника предприятия. 13 человек признаны погибшими, их тела найдены», — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что на месте взрыва разбирают завалы. По данным МЧС, поиск останков других погибших продолжается. После этого начнется их идентификация.

Правительство также сообщило, что четверо пострадавших продолжают лечение в стационарах областной клинической больницы и больницы города Копейска. Еще двоих пациентов перевели из ожогового центра Челябинской городской клинической больницы № 6 в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода для получения высококвалифицированной медицинской помощи. Остальные пострадавшие получают медицинскую помощь в амбулаторном режиме.

Общество
Фото:Александр Чирков / ТАСС

Вечером 22 октября на заводе произошло два взрыва. Предварительной причиной инцидента в Следственном комитете назвали нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

24 октября в регионе объявили день траура. Предприятие приняло решение о выплате семьям погибших по 10 млн руб., пострадавшим — от 1 млн до 2 млн руб., компенсация зависит от тяжести увечий.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

