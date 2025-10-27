В Турции арестовали экс-мэра Стамбула Имамоглу по обвинению в шпионаже
Мировой уголовный суд в Турции выдал ордер на арест бывшего мэра Стамбула и одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу по делу о «политическом шпионаже» в связи с выборами мэра 2019 года, сообщила газета Cumhuriyet.
Вместе с Имамоглу по обвинению в шпионаже арестовали главного редактора Tele1 Мердана Янардага и советника и руководителя предвыборной кампании Имамоглу Неджати Озкана.
По данным прокуратуры, им вменяется в вину передача персональных данных граждан сотрудникам разведывательных служб иностранных государств.
По данным газеты Sözcü, их обвинили в том, что в ходе выборов мэра Стамбула в 2019 году они способствовали утечке конфиденциальных данных избирателей, создавая профили избирателей, и разрабатывали на основе этого стратегию. По данным прокуратуры Стамбула, через приложение Istanbul Senin в зарубежные страны передали персональные данные и информацию о местонахождении 4,7 млн человек.
Как пишет газета, расследование связано с деятельностью Хюсейина Гюна, арестованного по делу о шпионаже в июле. В ходе следствия в его телефоне были обнаружены фотографии паспортов граждан Израиля и других лиц, подозреваемых в связях с террористическими группировками. Также было установлено, что Гюн поддерживал контакты с консульскими сотрудниками иностранных государств.
Ранее Имамоглу задержали в марте по подозрению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. Он отверг все обвинения. Позже мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал экс-мэра.
Имамоглу возглавляет Стамбул с 2019 года. Оппозиционный альянс рассматривал его кандидатуру для выдвижения на выборах президента Турции в 2023-м, однако в них принял участие действующий на тот момент председатель РНП Кемаль Кылычдароглу. Он стал главным соперником нынешнего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во втором туре Кылычдароглу получил около 48%, Эрдоган — 52%.
