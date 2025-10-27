 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Турции арестовали экс-мэра Стамбула Имамоглу по обвинению в шпионаже

Суд арестовал бывшего мэра Стамбула Имамоглу по обвинению в шпионаже
Экрем&nbsp;Имамоглу
Экрем Имамоглу (Фото: IMAGO / Thomas Trutschel / Global Look Press)

Мировой уголовный суд в Турции выдал ордер на арест бывшего мэра Стамбула и одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу по делу о «политическом шпионаже» в связи с выборами мэра 2019 года, сообщила газета Cumhuriyet.

Вместе с Имамоглу по обвинению в шпионаже арестовали главного редактора Tele1 Мердана Янардага и советника и руководителя предвыборной кампании Имамоглу Неджати Озкана.

По данным прокуратуры, им вменяется в вину передача персональных данных граждан сотрудникам разведывательных служб иностранных государств.

По данным газеты Sözcü, их обвинили в том, что в ходе выборов мэра Стамбула в 2019 году они способствовали утечке конфиденциальных данных избирателей, создавая профили избирателей, и разрабатывали на основе этого стратегию. По данным прокуратуры Стамбула, через приложение Istanbul Senin в зарубежные страны передали персональные данные и информацию о местонахождении 4,7 млн человек.

Мэра Стамбула Имамоглу отправили под арест
Политика
Экрем Имамоглу

Как пишет газета, расследование связано с деятельностью Хюсейина Гюна, арестованного по делу о шпионаже в июле. В ходе следствия в его телефоне были обнаружены фотографии паспортов граждан Израиля и других лиц, подозреваемых в связях с террористическими группировками. Также было установлено, что Гюн поддерживал контакты с консульскими сотрудниками иностранных государств.

Ранее Имамоглу задержали в марте по подозрению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. Он отверг все обвинения. Позже мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал экс-мэра.

Имамоглу возглавляет Стамбул с 2019 года. Оппозиционный альянс рассматривал его кандидатуру для выдвижения на выборах президента Турции в 2023-м, однако в них принял участие действующий на тот момент председатель РНП Кемаль Кылычдароглу. Он стал главным соперником нынешнего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во втором туре Кылычдароглу получил около 48%, Эрдоган — 52%.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Экрем Имамоглу Турция арест Стамбул шпионаж
Материалы по теме
Суд арестовал экс-мэра Ростова-на-Дону по делу о превышении полномочий
Общество
Турецкий суд отклонил иск о роспуске руководства оппозиционной партии
Политика
Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Зеленский рассказал о проблеме при производстве ракеты «Фламинго» Политика, 10:56
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽79 Инвестиции, 10:54
МВД назвало студента организатором похищения футболиста в Петербурге Общество, 10:47
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как прошел деловой день проекта РБК x VOYAH Fashion Review Стиль, 10:42
«Сам справишься, я в тебя верю». Почему ошибочно так делегировать задачи Образование, 10:39
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кадры высшей лиги и айтишники: кто может позволить себе ипотеку в Москве Недвижимость, 10:30
Работники отсудили у компании $1,5 млн за IT-продукт. В чем ошибся бизнесПодписка на РБК, 10:30
Нашли тела 13 погибших при взрыве на заводе под Челябинском Общество, 10:29
Пушилин сообщил о российском контроле над большей частью Красноармейска Политика, 10:18
Будущее коллективных инвестиций: тренды и перспективы рынкаПодписка на РБК, 10:10
Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке беспилотников Общество, 10:05
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03