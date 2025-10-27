АКОРТ предупредила о последствиях фиксации цен на значимые продукты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Фиксация цен на социально значимые продукты в долгосрочных контрактах может привести к проблемам с поставками. Об этом Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила главу Минсельхоза Оксану Лут. Содержание документа приводят «Известия».

Причиной опасений ретейлеров стали предложенные ведомством поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».

В АКОРТ пояснили, что прошлый опыт с колебаниями цен на гречку, сахар и яйца показал труднопрогнозируемость таких процессов. А попытки регулировать приводят к перетоку продукции на серый рынок, добавили там.

Вместо этого ретейлеры предлагают стимулировать производителей к заключению долгосрочных контрактов с переработчиками сырья. Это, по их мнению, снизит волатильность в отрасли, обеспечит стабильность себестоимости, а, значит, и конечную цену для потребителя.

Минсельхоз в июле предложил зафиксировать цены на ряд социально значимых продуктов. Речь идет, в частности, о ценах на овощи и куриные яйца. Там считают, что применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка.

Таким образом, министерство предложило, чтобы стороны сами устанавливали цену или формулу ее расчета. Ранее эту функцию предлагалось передать правительству. При этом основные условия контрактов сохранились: срок действия — от одного года, а минимальная доля продаж по таким договорам будет поэтапно увеличиваться, и к 2028 году достигнет 90%.

В мае президент России Владимир Путин во время совещания с правительством поинтересовался у Лут, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на продовольственные товары. В ответ министр подчеркнула, что на одни виды продуктов цены растут, на другие снижаются. Она назвала самой критичной группой овощи и картофель.