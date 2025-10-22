Володин выступил за другие цены на устрицы для тех, «кто их полюбил»

Володин заявил, что устрицы не являются продуктом массового потребления. По его мнению, этот продукт не должен облагаться налогами по льготной шкале, потому что «тот, кто их полюбил, может и платить другую цену»

Video

Устрицы не должны облагаться налогами по льготной шкале, поскольку не являются продуктом массового потребления. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Рыбпродукты облагаются [налогами] по льготной шкале... Но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению, но это не продукт массового потребления... Тот, кто их полюбил, может и платить другую цену за них, — отметил Володин. — Такой подход должен быть, все согласятся с налогообложением нельготным этого продукта».

В конце сентября Минфин предложил пересмотреть базовую ставку НДС, повысив ее с 20 до 22%. Льготный уровень 10% ведомство предложило сохранить для социально значимых товаров, к числу которых относятся продукты питания, лекарства и товары для детей.

Дополнительные поступления в бюджет благодаря росту ставки НДС собираются направить на обеспечение обороны и безопасности, отмечало ведомство.

Президент Владимир Путин заявлял, что запланированное повышение налога на добавленную стоимость до 22% отразится на экономике. «Повышение НДС, которое, безусловно, тоже будет отражаться на экономическом росте <...>, это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные [макроэкономические] параметры, и создать условия для дальнейшего развития [экономики]», — отметил он.

Центробанк отмечал, что будет отслеживать «краткосрочные вторичные эффекты» от повышения НДС и его влияние на инфляционные ожидания. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, повышение налога вносит определенность в бюджетную политику, этот вариант лучше, чем повышение дефицита бюджета.

«Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок», — сказала она. В случае роста дефицита, спрогнозировала Набиуллина, Банку России пришлось бы повышать прогноз ключевой ставки на будущий год, а решение по НДС сняло такие опасения.