В двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районе Ростовской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Последствий на земле не зафиксировано. Люди не пострадали», — уточнил губернатор.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В ночь на 25 октября силы ПВО перехватили дроны в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области.

Пострадавших не было, сообщал Слюсарь. Из-за падения осколков беспилотников загорелась сухая трава на окраине Донецка, огонь быстро ликвидировали.