Военная операция на Украине
В двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районе Ростовской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Последствий на земле не зафиксировано. Люди не пострадали», — уточнил губернатор.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

На подлете к Москве сбили 30-й за ночь дрон
Политика

В ночь на 25 октября силы ПВО перехватили дроны в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области. 

Пострадавших не было, сообщал Слюсарь. Из-за падения осколков беспилотников загорелась сухая трава на окраине Донецка, огонь быстро ликвидировали.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Плугина Ирина
Ростовская область Юрий Слюсарь ПВО беспилотники
Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
