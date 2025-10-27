В двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районе Ростовской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
«Последствий на земле не зафиксировано. Люди не пострадали», — уточнил губернатор.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
В ночь на 25 октября силы ПВО перехватили дроны в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области.
Пострадавших не было, сообщал Слюсарь. Из-за падения осколков беспилотников загорелась сухая трава на окраине Донецка, огонь быстро ликвидировали.
