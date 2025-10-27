Два человека погибли в аварии с автокраном на Камчатке
Врач-педиатр детской поликлиники № 1 и водитель погибли в ДТП с автокраном в Петропавловске-Камчатском, сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Мельников.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии», — добавил глава Минздрава.
Как сообщила пресс-служба министерства, ДТП произошло на улице Пограничной. Еще один человек пострадал — он находится в реанимации.
По предварительным данным региональной прокуратуры, 60-летний водитель автокрана «KR-25H-V2 KATO» не уступил дорогу автомобилю Honda и задел его частью стрелы крана, после чего поврежденный автомобиль откинуло в световую опору. От удара две женщины, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Водитель автокрана не пострадал.
Днем ранее в Хабаровске водитель Audi A5 проехал запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке улиц Карла-Маркса и Дикопольцева и на высокой скорости влетел в Toyota Caldina. В результате аварии погибли три человека: водитель и два пассажира Toyota.
