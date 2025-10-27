 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Два человека погибли в аварии с автокраном на Камчатке

Две женщины погибли в ДТП с автокраном на Камчатке

Врач-педиатр детской поликлиники № 1 и водитель погибли в ДТП с автокраном в Петропавловске-Камчатском, сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Мельников.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии», — добавил глава Минздрава.

Как сообщила пресс-служба министерства, ДТП произошло на улице Пограничной. Еще один человек пострадал — он находится в реанимации.

По предварительным данным региональной прокуратуры, 60-летний водитель автокрана «KR-25H-V2 KATO» не уступил дорогу автомобилю Honda и задел его частью стрелы крана, после чего поврежденный автомобиль откинуло в световую опору. От удара две женщины, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Водитель автокрана не пострадал.

Глава Союза женщин Дагестана Мамутаева погибла в ДТП
Общество

Днем ранее в Хабаровске водитель Audi A5 проехал запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке улиц Карла-Маркса и Дикопольцева и на высокой скорости влетел в Toyota Caldina. В результате аварии погибли три человека: водитель и два пассажира Toyota.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Камчатка ДТП автокран погибшие Петропавловск-Камчатский
Материалы по теме
Трое погибли и четверо пострадали в ДТП в Краснодарском крае
Общество
Двое молодых российских регбистов погибли в ДТП
Спорт
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Серпухове
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В аэропорту Орска ввели ограничения на прием и отправку рейсов Общество, 06:15
В Тульской области за ночь уничтожили более 20 дронов Политика, 06:14
Умер «самый красивый мальчик XX века», актер Бьорн Андресен Общество, 06:04
В двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники Политика, 05:44
Власти США приостановят выдачу талонов на продукты питания из-за шатдауна Политика, 05:38
Аэропорт Саратова возобновил полеты Общество, 05:32
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Два человека погибли в аварии с автокраном на Камчатке Общество, 04:48
Ограничения в аэропорту Калуги сняли спустя почти восемь часов Общество, 04:42
Аэропорт Оренбурга приостановил полеты Общество, 04:24
Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов Общество, 04:13
Россиянам напомнили о досрочных выплатах пенсий и пособий в ноябре Общество, 04:09
Над Тихим океаном потерпели крушение вертолет и истребитель США Политика, 03:59
Аэропорт Самары временно приостановил полеты Общество, 03:51