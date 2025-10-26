Глава Союза женщин Дагестана Мамутаева погибла в ДТП

Председатель Союза женщин Дагестана 75-летняя Интизар Мамутаева погибла в ДТП, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Меликов.

«Выражаю глубокие соболезнования родным этой удивительной женщины. Мы разделяем боль вашей утраты», — написал Меликов.

Глава Дагестана назвал Мамутаеву «настоящей горянкой», посвятившей жизнь родной республике и ее жителям. Он поручил связаться с родными и близкими женщины для оказания помощи и поддержки.

О причинах и обстоятельствах автокатастрофы Меликов не сообщил.

Интизар Мамутаева родилась 27 июля 1951 года в селении Ихрек Рутульского района Дагестанской АССР. После окончания филологического факультета Дагестанского государственного педагогического института год работала вторым секретарем Рутульского РК ВЛКСМ, учительницей русского языка и литературы, секретарем в редакции районной газеты «Животновод», c 1981 по 1986 годы работала зампредседателя исполкома Рутульского районного Совета народных депутатов.

В марте 1991 года Мамутаева была назначена на должность главного специалиста в Государственный комитет Республики Дагестан по делам национальностей. С 1994 года по 2003 годы работала ответственным секретарем Комиссии Государственного Совета Республики Дагестан по делам женщин, семьи и демографии, а c 2003 по 2016 год занимала пост Уполномоченного Президента Республики Дагестан по правам ребенка.

В последние годы работала председателем Союза женщин Дагестана. Мамутаева награждена почетной грамотой Республики Дагестан и званием «Заслуженный работник госслужбы».