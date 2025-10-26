В Хабаровске три человека погибли в ДТП из-за выехавшей на красный Audi
В Хабаровске водитель Audi A5 проехал красный свет и на высокой скорости влетел в Toyota Caldina, в результате чего погибли три человека, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Предварительно, трагедия произошла в 04:51 по местному времени (21:51 мск) на регулируемом перекрестке улиц Карла-Маркса — Дикопольцева. На опубликованных ГИБДД кадрах видны последствия инцидента — Toyota перевернута и сильно повреждена, у Audi — раздроблен капот, помяты двери и отлетело как минимум одно колесо.
Водитель и два пассажира Toyota скончались от полученных травм. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, а районная прокуратура организовала проверку. На участке дороги, где произошло ДТП временно ограничили движение
Незадолго до этого в Краснодарском крае в ДТП погибли три человека, еще четверо несовершеннолетних в возрасте от 16-ти до 4-х лет получили ранения. Предварительно, 36-летний водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с Kia Rio.
