Россиянам напомнили о досрочных выплатах пенсий и пособий в ноябре

Срок выплат социальных пособий и зарплат в ноябре 2025 года сдвинут в связи с празднованием Дня народного единства и переноса выходных дней, сообщила «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Поскольку понедельник, 3 ноября, станет выходным днем, а суббота, 1 ноября — рабочим, социальные пособия и зарплаты будут перечислены досрочно в последний рабочий день.

«В период с 27 октября по 1 ноября будут выплачены в последний рабочий день, скорее всего, заработные платы, пенсии, пособия для тех получателей, кто должен был их получить до четвертого ноября включительно», — рассказала депутат.

Бессараб отметила, что соответствующим образом обязан поступить Пенсионный фонд России при выплатах пенсий и пособий для получателей.

С 27 октября по 1 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, после которой начнутся длительные выходные, приуроченные ко Дню народного единства (отмечается 4 ноября, выходными также будут 2 и 3 ноября). Для тех, кто работает по пятидневному графику, это единственная в году шестидневная рабочая неделя.

Для организаций с непрерывным циклом работы, экстренных служб и компаний, которые работают в ежедневном режиме, перенос выходных не предусмотрен. Работу в праздничные дни сотрудникам, согласно законодательству, должны оплатить в повышенном размере.