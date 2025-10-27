Число сбитых на подлете к Москве дронов приблизилось к 30
Столичный мэр Сергей Собянин заявил об отражении атаки еще одного летевшего в сторону Москвы беспилотника.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в телеграм-канале.
Согласно сообщениям Собянина, это 27-й сбитый на подлете к Москве дрон с полуночи и 17-й за последний час.
В 3:11 мск глава столицы объявил о еще одном сбитом беспилотнике.
В аэропортах Домодедово и Жуковский действуют ограничения на полеты.
