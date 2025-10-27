Число сбитых на подлете к Москве за ночь дронов превысило 20

За пятнадцать минут Собянин сообщил о еще семи сбитых на подлете к Москве дронах. В целом с полуночи уничтожены 24 летевших в сторону столицы беспилотника

Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил он.

Через семь минут глава столицы объявил об отражении атаки еще двух летевших на Москву беспилотников. Еще через две минуты в его телеграм-канале появилась публикация о перехвате еще одного дрона.

С полуночи Собянин сообщил в общей сложности о 24 сбитых на подлете к Москве дронах. На этом фоне аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов.

За 26 октября на подлете к Москве были сбиты шесть дронов.

Также о сбитых беспилотниках поздним вечером 26 октября сообщали власти соседних со столичным регионом Тульской и Калужской областей. Ограничения де вводили в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда, в последнем к моменту публикации их сняли.