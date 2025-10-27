 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

После ударов дронов в Донецке загорелись два жилых дома

ТАСС: два человека погибли после ударов дронов по жилым домам в Донецке
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атак ударных беспилотников загорелись жилые дома в Ленинском и Буденновском районах Донецка, сообщило в телеграм-канале управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В 23:30 дрон атаковал многоквартирный жилой дом, расположенный на пр.Ленинском в Ленинском районе, а в 23:35 другой беспилотник нанес удар по жилому дому по ул. Независимости в Буденновском районе.

Информация о последствиях обстрелов уточняется, добавили в управлении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в результате удара ВСУ по девятиэтажке на пр. Ленинском, предварительно, погибли два мирных жителя.

Десять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области
Политика

На фоне атак беспилотников в ночь на 27 октября приостановили полеты аэропорты Саратова, Калуги и Волгограда. После атак дронов на Москву также ввели временные ограничения на прием и отправку в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. По состоянию на 02:12 мск число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 15.

В среду, 22 октября, при атаке дронов-камикадзе на село Андрейковичи Погарского района Брянской области погиб мирный житель и еще один получил ранения. Пострадавшего госпитализировали.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Донецк беспилотники погибшие атака ВСУ
Материалы по теме
Три человека погибли в результате обстрела Ясиноватой в ДНР
Политика
Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области
Политика
Житель Алешек в Херсонской области погиб при обстреле ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Число сбитых на подлете к Москве дронов приблизилось к 30 Политика, 03:06
Литва снова закрыла аэропорт Вильнюса из-за шаров с контрабандой Политика, 03:00
На подлете к Москве за ночь сбили более 25 беспилотников Политика, 02:50
Число сбитых на подлете к Москве за ночь дронов превысило 20 Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
После ударов дронов в Донецке загорелись два жилых дома Политика, 02:31
На подлете к Москве уничтожили 18-й за ночь беспилотник Политика, 02:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Число сбитых вблизи Москвы за ночь дронов выросло до 17 Политика, 02:12
На подлете к Москве сбили 11-й за ночь дрон Политика, 02:06
Минфин США предупредил о риске задержки зарплаты военным из-за шатдауна Политика, 02:03
Домодедово и Жуковский закрыли для полетов на фоне атаки дронов на Москву Политика, 01:41
Число сбитых на подлете к Москве дронов за ночь достигло десяти Политика, 01:38
В России началась шестидневная рабочая неделя Общество, 01:32
Третий российский аэропорт приостановил полеты Общество, 01:15