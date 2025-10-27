ТАСС: два человека погибли после ударов дронов по жилым домам в Донецке

После ударов дронов в Донецке загорелись два жилых дома

В результате атак ударных беспилотников загорелись жилые дома в Ленинском и Буденновском районах Донецка, сообщило в телеграм-канале управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В 23:30 дрон атаковал многоквартирный жилой дом, расположенный на пр.Ленинском в Ленинском районе, а в 23:35 другой беспилотник нанес удар по жилому дому по ул. Независимости в Буденновском районе.

Информация о последствиях обстрелов уточняется, добавили в управлении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в результате удара ВСУ по девятиэтажке на пр. Ленинском, предварительно, погибли два мирных жителя.

На фоне атак беспилотников в ночь на 27 октября приостановили полеты аэропорты Саратова, Калуги и Волгограда. После атак дронов на Москву также ввели временные ограничения на прием и отправку в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. По состоянию на 02:12 мск число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 15.

В среду, 22 октября, при атаке дронов-камикадзе на село Андрейковичи Погарского района Брянской области погиб мирный житель и еще один получил ранения. Пострадавшего госпитализировали.