Один человек погиб и один пострадал при атаке дронов на брянское село

Один человек погиб и один пострадал при атаке БПЛА на село в Брянской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

При атаке дронов-камикадзе на село Андрейковичи Погарского района Брянской области погиб мирный житель и еще один получил ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате террористических действий, к сожалению, один мирный житель погиб. Еще один получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Ранее в течение суток 22 октября Богомаз сообщал об уничтожении восьми дронов ВСУ в небе над областью (8:09 мск). Позже он написал о 13 сбитых беспилотниках (13:35 мск).

Накануне брянский губернатор сообщил о трехкратном росте числа обстрелов области со стороны ВСУ за текущий год. Минобороны сообщило, что в период с 16:00 до 20:00 мск 21 октября над Брянской областью перехватили 57 беспилотников. Над Курской областью за то же время уничтожили один дрон.