Один человек погиб и один пострадал при атаке дронов на брянское село

Один человек погиб и один пострадал при атаке БПЛА на село в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

При атаке дронов-камикадзе на село Андрейковичи Погарского района Брянской области погиб мирный житель и еще один получил ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате террористических действий, к сожалению, один мирный житель погиб. Еще один получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Ранее в течение суток 22 октября Богомаз сообщал об уничтожении восьми дронов ВСУ в небе над областью (8:09 мск). Позже он написал о 13 сбитых беспилотниках (13:35 мск).

Над Брянской и Курской областями сбили 58 дронов ВСУ за четыре часа
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Накануне брянский губернатор сообщил о трехкратном росте числа обстрелов области со стороны ВСУ за текущий год. Минобороны сообщило, что в период с 16:00 до 20:00 мск 21 октября над Брянской областью перехватили 57 беспилотников. Над Курской областью за то же время уничтожили один дрон.

Егор Алимов
Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
