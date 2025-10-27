Третий российский аэропорт приостановил полеты
Аэропорт Саратова (Гагарин) временно приостановил прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
О мерах стало известно в 01:06 мск (02:06 по местному времени).
Ранее ограничения ввели в воздушных гаванях Калуги и Волгограда. Волгоградская область граничит с Саратовской.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В период с 17:41 по 01:19 мск мэр Москвы Сергей Собянин написал о десяти сбитых на подлете к столице беспилотниках.
Вечером 26 октября об уничтоженных дронах сообщили власти Калужской и Тульской областей. В Орловской области с полуночи объявлена ракетная опасность.
