Десять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области

Десять мирных жителей, включая двух несовершеннолетних, госпитализированы после атаки украинских военных на поселок Маслова Пристань в приграничном Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам губернатора, 14-летний подросток получил множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота, 12-летний мальчик — осколочные ранения руки. У пяти женщин и мужчины диагностированы баротравмы, а также различные осколочные ранения головы и ноги, еще одного мужчину везут в больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и руки. У другого мужчины диагностировали осколочное ранение ноги.

В самом поселке в результате прилета боеприпаса значительно повреждены два частных дома и надворная постройка, а также остекление и фасад социального объекта, уточнил Гладков.

Вскоре после публикации о пострадавших Гладков сообщил, что в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность. Тревога действовала около шести минут — с 13:05 до 13:11 мск.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что беспилотник ударил по грузовому автомобилю в селе Илек-Кошары, в результате водитель был тяжело ранен, он умер в больнице. Другой мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в результате атаки дрона на легковой автомобиль в приграничном Грайворонском округе. Минобороны отчиталось о перехвате 17 дронов над Белгородской области с 8:00 до 11:00 мск.