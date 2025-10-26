 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Десять человек пострадали при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Десять мирных жителей, включая двух несовершеннолетних, госпитализированы после атаки украинских военных на поселок Маслова Пристань в приграничном Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам губернатора, 14-летний подросток получил множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота, 12-летний мальчик — осколочные ранения руки. У пяти женщин и мужчины диагностированы баротравмы, а также различные осколочные ранения головы и ноги, еще одного мужчину везут в больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и руки. У другого мужчины диагностировали осколочное ранение ноги.

В самом поселке в результате прилета боеприпаса значительно повреждены два частных дома и надворная постройка, а также остекление и фасад социального объекта, уточнил Гладков.

Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Вскоре после публикации о пострадавших Гладков сообщил, что в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность. Тревога действовала около шести минут — с 13:05 до 13:11 мск.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что беспилотник ударил по грузовому автомобилю в селе Илек-Кошары, в результате водитель был тяжело ранен, он умер в больнице. Другой мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в результате атаки дрона на легковой автомобиль в приграничном Грайворонском округе. Минобороны отчиталось о перехвате 17 дронов над Белгородской области с 8:00 до 11:00 мск.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Белгородская область Вячеслав Гладков дроны ВСУ
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области
Политика
Жителям белгородских сел предложили уехать после удара ВСУ по плотине
Политика
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 14:53
Песков заявил о невозможности решить конфликт на Украине за одну ночь Политика, 14:49
Фигурантами дела о хулиганстве стали 19 участников драки в ЖК «Прокшино» Общество, 14:46
Гладков сообщил о еще шести пострадавших в результате ударов дронов Политика, 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 14:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 14:33
В Генштабе рассказали о характеристиках ракеты «Буревестник» Политика, 14:32
Bloomberg узнал о проблемах с обещанным Трампом финансированием Газы Политика, 14:29
Aspace Development — о первом проекте в Москве Недвижимость, 14:29
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 14:23
Петросян выиграла этап Гран-при, несмотря на падение с четверного прыжка Спорт, 14:16
Кремль не увидел предпосылок для саммита Путина и Трампа Политика, 14:12