Над Тульской областью сбили восемь дронов

Силы ПВО сбили над Тульской областью восемь беспилотников, заявил губернатора региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что угроза атаки дронов в области, о которой он объявил за три часа до этого, сохраняется, и призвал избегать открытых пространств и отойти от окон.

Ранее на фоне атак беспилотников приостановили полеты аэропорты Волгограда и Калуги.

Утром 26 октября Миляев сообщил о 26 сбитых дронах в Тульской области. Пострадавших в результате атаки не было, повреждений на земле не зафиксировано.