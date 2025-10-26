Над Тульской областью сбили восемь дронов
Силы ПВО сбили над Тульской областью восемь беспилотников, заявил губернатора региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.
Глава региона подчеркнул, что угроза атаки дронов в области, о которой он объявил за три часа до этого, сохраняется, и призвал избегать открытых пространств и отойти от окон.
Ранее на фоне атак беспилотников приостановили полеты аэропорты Волгограда и Калуги.
Утром 26 октября Миляев сообщил о 26 сбитых дронах в Тульской области. Пострадавших в результате атаки не было, повреждений на земле не зафиксировано.
