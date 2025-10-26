 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Над Тульской областью сбили восемь дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили над Тульской областью восемь беспилотников, заявил губернатора региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что угроза атаки дронов в области, о которой он объявил за три часа до этого, сохраняется, и призвал избегать открытых пространств и отойти от окон.

На подлете к Москве снова сбили беспилотник
Политика
Москва

Ранее на фоне атак беспилотников приостановили полеты аэропорты Волгограда и Калуги.

Утром 26 октября Миляев сообщил о 26 сбитых дронах в Тульской области. Пострадавших в результате атаки не было, повреждений на земле не зафиксировано.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

